أغانى عالمية وميوزيكال لفرقة أوبرا القاهرة على المسرح الصغير

تحيى فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين متتاليين يقاما بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 11، 12 مايو الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية والميوزيكال منها: موسيقى فى الحى الغربى، وشبح الأوبرا، والبؤساء، والأب الروحى، وصوت الموسيقى، وإلى جانب طريقي، وبامكانى الرقص طول الليل، وسواي، والنهاية السعيدة، والنجوم وغيرها، أداء إيمان مصطفي، تحية شمس الدين، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، عماد عادل، جولي فيظي، وليد كريم، جاكلين رفيق، داليا فاروق، عزت غانم، جيهان فايد، عمرو مدحت، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، نورستا المرغني، ليلي إبراهيم، أسامة علي، سلمي الجبالي، برهان الدين فاروق.

يضم الريبرتوار الخاص بفرقة أوبرا القاهرة أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .