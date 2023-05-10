استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلي جديد لقطاع غزة

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين؛ جراء قصف إسرائيلي لمنطقة "عبسان" الكبيرة، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن أحد الإصابتين الاخريين خطيرة. وقال شهود عيان "إن المستهدفين من القصف الإسرائيلي هم مزارعون كانوا يعملون في أرضهم الزراعية".

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد "إن طواقم الإسعاف نقلت شهيدا ومصابا بحالة حرجة جدا جراء قصف الاحتلال".

وبشهيد اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، إلى 16 شهيدا. ومن المرجح أن يزداد العدد نتيجة وجود 20 إصابة أخرى بعضها خطيرة.