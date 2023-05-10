روسيا تعتقل مواطنا أوكرانيا خطط لاغتيال مسؤول أمني في زابوروجييه

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة اغتيال مسؤول في شرطة مقاطعة زابوروجييه الواقعة جنوب أوكرانيا، متهمة في الوقت نفسه الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة.

وأفادت الهيئة الفيدرالية ـ في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء ـ بأن "القوات الأمنية تمكنت من خلال عمليات البحث والتحقيقات المستمرة من الوصول إلى المتهم المسؤول عن هذه الجريمة وهو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 31 عاما وصل في وقت سابق إلى مقاطعة زابوروجييه لتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية بتوجيه من إدارة الاستخبارات المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن مهمة العميل الأوكراني تتمثل في تصفية مسؤولين حكوميين وأمنيين في منطقة زابوروجييه، موضحا أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من ألقاء القبض على المتهم الأوكراني الذي أبدى مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقاله، كما تم العثور على مكونات لصنع عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش مكان إقامته بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة.