احتفالا بالعيد القومي لدمياط.. أكشاك الكهرباء تتحول إلى لوحات فنية

استكملت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أعمال رسم وتلوين أكشاك الكهرباء، بمنطقة الجربى بمدخل مدينة رأس البر و شارع السفير عبد الرؤوف الريدي "الفنار سابقًا" بمدينة عزبة البرج والذى تم افتتاحه بعد تطويره ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وتتواكب تلك الأعمال التى جاءت بمشاركة تطوعية من الفنان رزق السيد مع مشروعات التطوير التى شهدتها المدينتين الفترة الاخيرة، ورؤية المحافظة نحو الإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى بشوارع المحافظة ومناطقها الرئيسية.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شارع السفير عبد الرؤوف الريدي "الفنار سابقًا" بمدينة عزبة البرج بعد تنفيذ أعمال تطويره والتى تم إدراجها ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير المشتملة على تطوير عدد من الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة والتى جاءت على مدار عامين متتاليين.

وتفقدت "المحافظ" الشارع الذى شهد أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والكهرباء والإنارة وإنشاء أرصفة جانبية بمسطح٧٤٣٧م٢ وجزيرة وسطى وشبكة لصرف مياه الأمطار وأيضًا تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت بمسطح ٣٢١٦٨م٢ وبطول ١٤٠٠ متر.

كما أشارت إلى حرص المحافظة على وضع مخطط شامل لتطوير الشارع ورفع كفائته الذى يُعد المدخل الرئيسي للمدينة ليضاف إلى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الطرق والتنسيق الحضارى بنطاق المحافظة.

ونوهت الدكتورة منال عوض إلى ومع أهمية هذا الطريق وخلال تنفيذ أعمال تطويره ، فقد تم إطلاق اسم السفير عبد الرؤوف الريدي ابن مدينة عزبة البرج على الشارع تقديرا لجهوده المخلصة لخدمة الوطن.

كما وجهت "المحافظ" الشكر الى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على تعاونه الدؤوب مع المحافظة لتحقيق رؤيتها نحو التطوير الشامل لشبكات الطرق.