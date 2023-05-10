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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 54% ارتفاعا في الحبوب والمشروبات بمعدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2023

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم لشهر أبريل 2023 مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (53.8%) وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (75.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (83.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (68.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (21.4%)،ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (66.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (29.7%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (35.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (21.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (34.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.0%).
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
أما  قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة فسجل ارتفاعاً قدره (36.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (31.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (39.4%).
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.1%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.0%).
وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%) .
كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)،مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (51.1%) .
ونوه الجهاز انه  سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).
10 سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.0%).

الاحصاء معدل التضخم ابريل 2023