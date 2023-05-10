إصابة ضابط وأربعة عناصر في تفجير دمشق

أفادت وزارة الداخلية السورية، بإصابة ضابط وأربعة عناصر، نتيجة انفجار سيارة في قسم شرطة برزة بدمشق، صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها عن الحادث، أن مركبة شرطية انفجرت صباح الأربعاء، ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر إصابات متفاوتة.

وأكدت الوزارة، وصول كل التعزيزات الأمنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المشفى، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.