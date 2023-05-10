لبنى ونس عن كواليس "جعفر العمدة": محمد رمضان متواضع وأحمد داش موهوب.. فيديو

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها أجرت عدة مناقشات مع سامي بخصوص بعض الإضافات على دورها في مسلسل جعفر العمدة، ولذلك لصالح العمل الدرامي نفسه، مشيرة إلى أن المخرج محمد سامي يقبل الرأي والرأي الآخر ولكن بالاتفاق بعد عمل بروفة ومقارنتها بالعمل وما يتفق عليه يتم تصويره في النهاية فالمخرج هو رب العمل.

وأضافت "لبنى" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن كواليس العمل تتواجد بها كيمياء كبيرة بينها وبين المخرج وأحمد داش ومحمد رمضان، موضحة: "الفنان الشاب أحمد داش، شخص ملتزم موهوب وشاطر وعنده استقبال لمشاعر اللي قدامه، وعلاقتي بأحمد قبل التصوير أم وابنها وده اللي ساعد اكتر في تصوير المسلسل".

وتابعت: "محمد رمضان متحسش إنه نجم جوا العمل ودا مش جديد عليه لأني اشتغلت معاه قبل كدا ومسلسل جعفر العمدة يعتبر ثالث مسلسل يجمعنا، فهو شخص متواضع جدًا في التعامل مع زملائه والدور".

وأكدت، أن المخرج محمد سامي، يحترم جميع طاقم العمل ولا يتجاوز مع أحد من أصغر ممثل لأكبر ممثل، بالإضافة إلى أنه منضبط للغاية ويعطي جميع الممثلين حقوقهم.