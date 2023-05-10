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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة "صندوق" وأخرى ميكروباص، بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق "القاهرة - الفيوم" ووجود جثة ومصابين.

 وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة "صندوق" وسيارة ميكروباص في اتجاه مدينة طامية، أمام عزبة حنس، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 14 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث الفيوم