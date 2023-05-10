لأول مرة في مستشفى حكومي بالدلتا.. وصول جهاز أشعة متنقل في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إمداد محافظة دمياط اليوم بجهاز أشعة متنقل مزودة بخدمة "PACS" خدمة كتابة تقارير الأشعة لمستشفى الزرقا المركزى تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاجي بمديرية الصحة والدكتورة ياسمين محمد ربيع مسؤول الأشعة بالمديرية .

وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها بالمستشفيات الحكومية بمحافظات الدلتا بالكامل، وتأتي حرصا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءة أقسام الأشعة بالمستشفيات.

وفي سياق متصل، نجح أطباء مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط، في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو تحت رعاية السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، حيث تمكنوا من إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو عمرها الرحمي ٣٠ أسبوعا وزنها عند الولادة ١٢٠٠جرام بمستشفى كفر سعد المركزى تعاني من صعوبة بالتنفس.