8 أمراض جلدية أكثر شيوعًا في الصيف.. وهذه طرق الوقاية منها

موسم الصيف يأتي ومعه الترفيه والاستمتاع بالعطلات والنزهات وسط الطبيعة؛ ولكن تأتي معه أيضًا بعض الأمراض الجلدية الشائعة في الصيف والتي يجب أن نحمي أنفسنا منها، ونتعرف على أهمها فيما يلي:

أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الصيف

تزداد فرص الإصابة بهذه الأمراض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الفيروسات في الهواء، ومن أشهر هذه الأمراض:

الإصابة بحمى النيل

الإصابة بحمى النيل

هو نوع من الطفح الجلدي يظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة ناتجة عن زيادة التعرق والحرارة.

وقد تصاحب حمى النيل أحيانًا حكة، وللوقاية من الأمراض الجلدية الشائعة في فصل الصيف من هذا النوع نوصي بما يلي:

ارتدِ ملابس قطنية خفيفة، وقم بتهوية المنزل جيدًا.

تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

الاستحمام بالماء البارد لترطيب الجسم.

تجنب إهمال هذا المرض. لأنه قد يتطور إلى التهابات جلدية.

عالجه بوضع كريم مخصص، بعد استشارة الطبيب، ولكن إذا تحول إلى التهاب الجلد ، فقد يحتاج إلى مضاد حيوي.

ظهور طفح جلدي

طفح جلدي

لنفس الأسباب السابقة ، في معظم الأمراض الجلدية الشائعة في فصل الصيف، وهي التعرق والحرارة، يتعرض الجلد لطفح جلدي ينتشر في أماكن مختلفة، وأكثر الأماكن شيوعًا للإصابة هي منطقة المرفقين واليدين، وكذلك في مناطق طيات الجلد.

كما يمكن أن تحدث الطفح الجلدي نتيجة انسداد الغدد العرقية وعدم خروج العرق من الجسم مما يسبب التهاب الأنسجة المحيطة ، لذلك ننصح بما يلي:

تجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، واختيار الملابس القطنية حتى لا يزيد التعرق مما يؤدي إلى حدوث هذا الطفح الجلدي.

تجنب الأماكن شديدة الحرارة واهتم بالنظافة الشخصية.

غسل المناطق المصابة بطفح جلدي بماء فاتر وعدم فركها وتجفيفها جيداً ثم استخدام المستحضرات المصممة للقضاء عليها.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي الذي يمنع إفراز الهيستامين في الجسم ، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من حدوث الطفح الجلدي.

استخدم العلاجات التي وصفها طبيبك.

الدمامل العرقية

الدمامل العرقية

هي التهابات حادة تصيب بصيلات الشعر والمناطق المحيطة بها ، ويزداد احتمال الإصابة مع زيادة التعرق ، وهناك عوامل تزيد من نشاط البكتيريا المسببة لبثور العرق ، مثل مرض السكري وزيادة الوزن.

لتجنب غليان العرق ، يجب الابتعاد عن الحرارة الشديدة قدر الإمكان والاهتمام بالنظافة الشخصية للجسم.

الكلف والنمش

الكلف والنمش

يعد ظهور الكلف والنمش على الجلد خلال فصل الصيف من الأمراض الجلدية الشائعة في الصيف والتي تسبب عدم الراحة للمرأة، والكلف هو تصبغ داكن اللون يظهر في المناطق المعرضة للشمس بشكل مباشر وخاصة الوجه. أما النمش فهو على شكل بقع صغيرة بأشكال وأحجام مختلفة ويزداد مظهرها لدى أصحاب البشرة الفاتحة والنحيلة، وللوقاية من الكلف والنمش نوصي بما يلي:

استخدم واقي الشمس قبل نصف ساعة من التعرض للأشعة الضارة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في وقت الذروة.

استخدم الكريمات الطبية التي قد تساهم في القضاء عليها في حال ظهورها.

حب الشباب

حب الشباب

يعاني بعض الأشخاص من تزايد ظهور حب الشباب في موسم الصيف وخاصةً ذوي البشرة الدهنية، فمع شدة الحرارة تتكون هذه الحبوب على البشرة، حيث تزداد إفرازات الغدد الدهنية مع المسام المفتوحة، وبالتالي يسهل التصاق الأتربة والجراثيم بالبشرة وتكون الحبوب، وللوقاية من هذا النوع من الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا ننصحك بما يأتي:

تجنب ملامسة هذه الحبوب أو الضغط عليها حتى لا تترك آثار على البشرة، وكذلك حتى لا تنتقل العدوى من مكان لآخر.

علاج هذه الحبوب عن طريق مضادات حيوية يتم وضعها على مناطق الإصابة، وذلك بعد استشارة طبيب الجلدية.

حروق الجلد

حروق الجلد

وذلك نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة في فصل الصيف مما يؤدي إلى حروق شديدة في الجلد ، وبالتالي تقشر الجلد ، لذلك ننصح بما يلي:

تجنب الجلوس في ضوء الشمس المباشر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة بعد الظهر ، حيث تكون الأشعة أقوى ، وابحث عن الأماكن المظللة.

استخدم واقي الشمس بالدرجة المناسبة للوقاية من حروق الجلد وتصبغه ، وأعد دهنه على الجلد كل 4 ساعات.

الإصابة بالتينيا الملونة

الإصابة بالتينيا الملونة

من الأمراض الجلدية الشائعة في فصل الصيف عدوى فطرية تظهر نتيجة التعرق المفرط في درجات الحرارة المرتفعة ، وتكون على شكل بقع صغيرة بيضاء أو بنية فاتحة أو وردية، ولتجنب الإصابة التيتنيا، ننصحك بالقيام بما يلي:

ارتداء الملابس القطنية، وتجنب الملابس ذات المواد الاصطناعية التي لا تمتص العرق.

الاستحمام مباشرة بعد الخروج من مياه السباحة؛ لأن هناك نوع آخر من المهق يظهر بين الفخذين نتيجة دخول مياه البحر أو حمامات السباحة حيث تزداد نسبة الكلور.

عدوى بكتيرية

عدوى بكتيرية

إن شدة الازدحام في الأماكن الترفيهية تزيد من فرص انتقال العدوى البكتيرية بين الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة ، وبالتالي فهو مرض جلدي شائع في فصل الصيف.

تزداد فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية في الجلد عند الأطفال ، حيث إن الاحتكاك والتلامس بينهم لا مبالاة.

لمنع هذه العدوى ، يجب استخدام الأغراض الشخصية النظيفة فقط ، والاستحمام بشكل يومي، خاصة أثناء السفر.