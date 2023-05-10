وزير المالية: ما بنخبيش حاجة عن جهاز المحاسبات وأموال نزع الملكية باسم "حق الشعب"

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك بروتوكولا بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكين الجهاز من الاطلاع على كل البيانات لدينا إلكترونيا.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022: "ما بنخبيش حاجة عن الجهاز وبتجيله كل حاجة إلكترونيا".

وردا على ما أثاره النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، عن عدم حصول المواطنيين علي تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الأموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها ، أكد الوزير أن أموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه "حق الشعب" .

وأضاف الوزير: "الأموال موجودة في هذا الحساب وماقدرش أصرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء وأنا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها، وسأرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها".