حملات لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية بالقاهرة

قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة بشن عدة حملات بأحياء مدينة نصر وحلوان والمطرية ومصر الجديدة والساحل والبساتين أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها من بينها ٣.٥ طن أرز و٤.٥ طن دقيق و٧٥ كجم شيش،طاووق و٥٠ كجم شاورمة دجاج و٥٥٠ كجم زبدة و٤٢٠ كجم لحوم مجمدة و٣٠٠ كجم رنجة و٢٥٠ كجم ترمس و١٢٦٠ زجاجة خل و٢٧٠ زجاجة زيت طعام و١٥٠ علبة تونة و١٠٠ علبة لانشون دجاج و٦٦٠ علبة كحك وبسكويت ، وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجاري وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات .

كما تمكنت المديرية من ضبط صاحب مصنع ملابس ومستلزمات طبية بحى حلوان لادارته بدون ترخيص ولحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون بيانات تجارية حيث تم التحفظ على ١٥٠٠٠ جاون طبى و١٢٥٠٠ افارول طبى و٢٠٠٠٠ ملاية طبية و٢٠٠٠٠ متر قماش للتصنيع، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري.