دوري أبطال إفريقيا.. كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران الأول في تونس

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين اليوم الاربعاء، داخل فندق الإقامة في تونس قبل التوجه إلى ملعب التدريب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تونس على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في “رادس” قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر أمس على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 25 لاعبا في قائمة الفريق، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد أشرف وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو وحمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأفشة ومحمد فخري وأحمد القندوسي وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وبيرسي تاو.

واستبعد كولر كلًا من: البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف ورامي ربيعة وكريم الدبيس ورأفت خليل، من رحلة الفريق إلى تونس.