دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة الترجي

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى “الشحات” من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس، وأجرى أشعة عقب المران الذي أقيم على ملعب التتش أمس للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص سفره مع الفريق.

وجاءت نتيجة الأشعة مطمئنة، وأكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي جاهزية الشحات لمباراة الترجي.