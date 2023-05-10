ضبط دواجن محقونة بالمياه لزيادة وزنها في بورسعيد

تلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، شكاوى من المواطنين، بشأن غش التجار أوزان الدجاج بحقنها بسرنجات المياه داخل المجازر غير المرخصة ومحال بيع الدواجن بسوق علي في حي الزهور.

وشنت إدارة تموين غرب بالاشتراك مع مباحث التموين حملة موسعة، اليوم الأربعاء، أسفرت عن ضبط العمال يقومون بتركيب السرنجات الطبية فى خرطوم المياه ثم يوضع سن السرنجة في فخذ الدجاجة، وعندما يشتريها المواطن تتسرب المياه منها أثناء الطهى ليكتشف أن وزنها نقص إلى النصف مما يؤدى إلى إصابة الدجاج بأنواع عديدة من البكتيريا.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.