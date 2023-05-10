مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الدلجمون بكفر الزيات

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو محملة مخلفات القمح أعلى كوبرى الدلجمون بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية وسقوط أحد الأشخاص داخل ترعة الباجورية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو أعلي كوبري الدلجمون العلوي بدائرة المركز، وتبين من التحريات والمعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع شخص كان مستقلا عربة كارو سقط في مياه ترعة الباجورية من أعلى الكوبري بسبب قوة الاصطدام وإصابة 3 آخرين كانوا يستقلون الكارو.

تبين من التحريات أن العربة الكارو كانت تحمل مخلفات القمح، " التبن" وبسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق والسرعة الزائدة وقع حادث التصادم وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد ساعات من البحث عنها في المياه وتم نقلها بواسطة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.