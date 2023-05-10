رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية تحقيق التكامل بين برامج كليات القطاع الطبى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية التي تخص كليات القطاع الطبي.

ووجه الدكتور السيد قنديل - خلال اجتماعه مع قيادات كليات القطاع الطبى " الطب والصيدلة والتمريض " - بعقد لجان مشتركة بين الثلاث كليات لوضع قواعد موحدة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بين هذه الكليات وعمل مدرسة علمية وأبحاث مشتركة ومراكز بحثية مشتركة للعمل كنسيج واحد.

وشدد قنديل على ضرورة إعادة الهيكلة بتوظيف واحد للثلاث كليات ، كما شدد على ضرورة احترام المعايير الأكاديمية، وتحدث عن قيمة الأستاذ الجامعي، وسبل تطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن لكل من طلاب الكليات الثلاثة دوره الواضح ولكل منهم احترامه على هذا الدور، وأنه يجب التكامل بين طلاب الثلاث الكليات، مؤكدا أهمية البحث العلمي لكي يخرج منتج يفيد المجتمع واحتياجات الدولة، من خلال تأهيل الطلاب لهذه الاحتياجات وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أنه يجب تقديم مقترحات لبرامج جديدة بينية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع اهمية التدويل، مع الاهتمام بجذب الوافدين والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجههم.

وتابع قائلا إن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن ترسيخ قيم الطالب الذي يسعى للنهوض بمؤسسات الدولة.