نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقريتى الدكة وأبوهور بنصر النوبة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية “التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة”، مكلفاً بإستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها أولاً بأول وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، القيام بجولة ميدانية لتفقد 35 من المشروعات الجارية بقريتى الدكة وأبو هور وتوابعهما بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين .

وأشار إلى تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور وتوابعها ، وتطوير مركز شباب الأمبركاب بنسب 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بالدكة بنسبة 98 % لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95% لكل منهما ، بجانب متابعة مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحى بأبو هور وتوابعها بنسب 90 % ، فضلاً عن تفقد مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالسيالة ، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالدكة بنسب 85 %، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبوهور بنسبة 75 % .

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، علاوة على إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين .

ولفت إلى أنه جارى إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقريتين وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

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