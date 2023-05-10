البابا فرنسيس يقبل صليب البابا تواضروس

استقبل صباح اليوم أخوة الكنيسة الكاثوليكية البابا تواضروس بفرح وتهليل وسط مشاعر الحب والاحترام والتقدير

حيث فاجأ البابا فرنسيس الجميع عندما قام بتقبيل الصليب الذي يرتديه البابا تواضروس بطريرك الاسكندريه وسائر الكرازه المرقسيه اثناءتواجدهما في ساحه القديس بطرس بالفاتيكان

يذكر انه بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال بيوم الصداقه والأخوة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، باباالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة الكاثوليكية برئاسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

واستقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقابلة العامةالأسبوعية لبابا الڤاتيكان في ساحة القديس بطرس، احتفالًا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستن القبطية الأرثوذكسيةوالكاثوليكية وعشر سنين على زيارة البابا تواضروس الأولى للڤاتيكان وبدء يوم المحبة الأخوية