ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 10 أنابيب أكسجين مسروقة من ورشة طلاء بمنشاة ناصر

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 10 أنابيب أكسجين مسروقة من ورشة طلاء بمنشأة ناصر.

تعود الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص "أحدهم عميل سئ النية" لقيامهم بسرقة (10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء) من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل" وإستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم.

كما إعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها .

وتم إتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة النيابة العامة التحقيق.