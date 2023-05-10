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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بشبرا

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " السحب والمفتاح المصطنع" بشبرا مصر.

تعود البداية عندما ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة شبرا ، وبحوزتهما (٧ مفاتيح تشغيل سيارات "مصطنع" - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار) ، وذلك لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " السحب والمفتاح المصطنع" بإستخدام سيارة ملك أحدهما، وأقرا بإرتكابهما (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء "سيئى النية" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع ، وتم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية وعُثر بحوزتهم على (أجزاء من السيارات الخاصة بالمجنى عليهم - صاروخ تقطيع – 2 أسطوانة لحام أكسجين).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بالقاهرة سرقة السيارات أسلوب السحب والمفتاح المصطنع قسم شرطة شبرا