إصابة 9 أشخاص نتيجة حادث تصادم في سوهاج

أصيب 9 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز وتبين أنه أثناء سير السيارة سوزوكي تمناية قيادة المدعو (زياد ع ح- 19 عامًا- سائق- ويقيم بذات الناحية)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة سوزوكي تمناية قيادة المدعو (بسادة م ع غ- 19 عامًا- سائق- ويقيم دائرة المركز).

نتج عن الحادث إصابة كل من:" سارة ع ع- 17 عاما- طالبة بالصف الثاني الثانوي الكائنة بناحية دائرة المركز، وعبير ا ح- 18 عاما- طالبة بذات المدرسة، وآية م ح ر- 17 عاما- طالبة بذات المدرسة".

كما أصيب "أصالة ك ح- 17 عاما- طالبة بذات المدرسة- وتقيم دائرة المركز، وزينب ع ا- 17 عاما- طالبة بذات المدرسة- وتقيم دائرة المركز، نورهان ق ر- 16 عاما- طالبة بذات المدرسة- وتقيم دائرة المركز، وسامح ف ع- 37 عاما- مدرس- ويقيم بندر دار السلام"، من مستقلي السيارة الأولى، و(ماهر ا ل- 17 عاما- طالب بذات المدرسة، ومينا ر ا- 17 عاما- طالب بذات المدرسة- ويقيمان بناحية دائرة المركز)، من مستقلي السيارة الثانية، جميعهم مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفتي سوهاج الجامعي والعام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات