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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رجل السلام يطلب من البابا تواضروس بركة ومحبة

ارشيف
ارشيف
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شهدت منذ قليل ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، المقابلة العامة الأسبوعية والتي استضاف فيها اليوم الأربعاء، البابا فرنسيس بابا روما، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طلب البابا فرنسيس من ضيفه قداسة البابا تواضروس اعطاء البركة في نهاية اللقاء.

وبارك البابا تواضروس الحضور مصليًا: “محبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعنا آمين.”

ويذكر أن الزيارة جاءت احتفالًا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية وعشر سنين على الزيارة الأولى للبابا تواضروس للڤاتيكان وبدء يوم المحبة الأخوية.

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