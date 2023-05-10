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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بالقاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمدينة نصر. 

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، وأقرا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) . 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

رجال مباحث القاهره سرقة عدادات المياه مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث