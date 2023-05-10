سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بالقاهرة

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، وأقرا بإرتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق