غدا.. فرقة أبو الغيط في ضيافة بيت السناري الأثري

ينظم بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور، لفرقة أبو الغيط، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب بالقاهرة.

ويتضمن الحفل أفضل أغاني التراث والفلكور في أجواء موسيقية تجمع بين آلات الناي والطبلة والدف والرق والصاجات والمزمار، ومجموعة من المواويل وسير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة وعادات المصريين وتقاليدهم.

ويأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

وقدمت فرقة أبو الغيط، عروض محلية في مراكز ثقافية وميادين عامة في مدينة القاهرة، كما مثلت الفرقة مصر في مهرجان بكين للموسيقى الشعبية عام 2012 ، كما شاركت في ٢٠١٨ بمهرجان جرش بالأردن.