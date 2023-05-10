الاتحاد الأوروبي والهند يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية

عقدت الهند والاتحاد الأوروبي اجتماعهما الرابع لاستعراض ملف تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية في نيودلهي، وبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة؛ عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الذي ترأسه من الجانب الهندي سكرتير شئون الغرب في وزارة الخارجية شري سانجاي فيرما وهيلينا كونيج، نائبة الأمين العام للقضايا الاقتصادية والعالمية بخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

واستعرض الاجتماع السلسلة الكاملة للعلاقات الثنائية بين الهند والاتحاد الأوروبي المفصلة في سياق الشراكة الاستراتيجية وخارطة الطريق حتى عام 2025، المتفق عليها خلال القمة الخامسة عشرة بين الهند والاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وركزت المناقشات على مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المناخ والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد والتحضر الذكي والتجارة والبحث والابتكار والتعليم والتنقل والقضايا الرقمية، بما في ذلك حماية البيانات.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال الاتصال وأكدا أن مشاريع الاتصال تحترم السيادة وسلامة الأراضي واستعرضا المفاوضات الجارية،بشأن اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية المؤشرات الجغرافية،واتفقا على أهميتها وكذلك الحاجة إلى التعاون الكامل على المستوى متعدد الأطراف والحوار الثنائي المنتظم حول القضايا الاقتصادية، كما استعرضا التقدم المحرز ونطاق مجلس التجارة والتكنولوجيا الهندي- الأوروبي الذي تم إطلاقه حديثًا //بحسب البيان//.

وأدان الاتحاد الأوروبي والهند بشكل قاطع الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك الهجمات عبر الحدود، وأعربا عن التزامهما بزيادة المشاركة في جميع مجالات التعاون، بما في ذلك من خلال استراتيجية البوابة العالمية التابعة "جلوبال جيت واي" التابعة للاتحاد الأوروبي والنظر في أولويات القمة القادمة بينهما.