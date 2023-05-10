ضبط صاحبي محل وثلاجة مجمدات

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحبى محل وثلاجة مجمدات بحوزتهم مواد غذائية مجهولة المصدر بالساحل والموسكى.

البداية عندما تم ضبط (مسئول عن محل مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ) وبحوزته ( كميات من المواد الغذائية والسجائر مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ) .

كما تم ضبط ( مسئول عن ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى) لتجميعه بداخلها (كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.