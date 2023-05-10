حملة أمنية موسعة بمنطقة كعابيش في الجيزة.. وضبط 240 تاجر مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية موسعة لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بمنطقة كعابيش عقب تداول منشورات علي الفيس بوك بتضرر الأهالي، حيث حققت الحملة نجاحات كبيرة وتم ضبط 240 تاجر مخدرات بالمنطقة المشار إليها.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة بمنطقة كعابيش بالجيزة.

وبالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط 202 قضية اتجار بالمواد مُخدرة ، بإجمالى 240 متهما وعُثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلو جرام، كمية من مخدر الأيس وزنت 3,056 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو، 5954 قرصا مخدرا".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.