محافظ أسوان يشدد على إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين تنظيم و تكثيف الحملات على المواقف، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وبناءاً على المطالب والشكاوى الجماهيرية التي وردت لمحافظ أسوان ، والخاصة بقيام سائقى سيارات السيرفيس العاملة على خط سير ( موقف الأقاليم / السيل غرب ) بعدم استكمال المسافة لهذا الخط والتي يصل طولها إلى 6 كم، ومخالفتهم لضوابط تعريفة الأجرة المخصصة لهذا الخط بقيمة 2.50 جنيه، وذلك بإنهاء حركة السيرفيس عند حديقة السلام في منتصف المسافة .

فقد أعطى المحافظ توجيهاته لمسئولى المرور والمواقف بعمل تجزئة للتعريفة المقررة لخط سير ( موقف الأقاليم / السيل غرب ) إلى نصفين لتصبح بقيمة 1،25 جنيه من موقف السيل غرب وحتى حديقة السلام، ثم دفع نفس القيمة من حديقة السلام وحتى موقف الأقاليم دون عمل موقف خاص لسيارات السيرفيس بجوار حديقة السلام .

وشدد على الإلتزام بالتعريفة المدرجة في الملصقات " الإستيكرات" بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في ظل التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، والتعريفة المقررة ، وكذلك التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167 ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .

يأتي ذلك إستمراراً للجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لفرض السيطرة على مواقف السيرفيس وكافة خطوط السير الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى .

IMG-20230510-WA0011

IMG-20230510-WA0010

IMG-20230510-WA0009