البورصة تعلن تنفيذ عرض الشراء الإجباري من "الأصباغ" على أسهم باكين

أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنحو جماعي وربح رأس المال السوقي 7 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب وسط تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة باكين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17400 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3118 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 20862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7268 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4615 نقطة.

