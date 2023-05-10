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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تعلن تنفيذ عرض الشراء الإجباري من "الأصباغ" على أسهم باكين

باكين
باكين
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أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنحو جماعي وربح رأس المال السوقي 7 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب وسط  تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة باكين.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17400 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3118 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 20862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7268 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4615 نقطة.
 

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