حسام هزاع: إقبال كبير على معرض سوق السياحة والسفر بدبي.. فيديو

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معرض سوق السياحة والسفر في دبي من المعارض المهمة جدًا في السياحة وخاصة بالنسبة للشرق الأوسط ودول آسيا، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه المعارض تكون عالمية وإقبال كبير من العارضين المصريين.

وأضاف "هزاع" في حواره لبرنامح "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المعرض أتاح فرصة للزوار أن يزوروا المعرض وهو معرض لخطوط الطيران العالمية وتم إطلاقه بمشاركة 150 دولة و2000 عارض من جميع أنحاء العالم و34 ألف زائر.

وأوضح أن المعرض كان مخصصًا هذا العام لمعالجة السياحة نتيجة التغير المناخي، وشهد المعرض أيضًا مشاركة الصين لأول مرة، متابعًا أن مصر مشاركة في المعرض بواسطة شركة مصر للطيران ووزارة السياحة ورجال الأعمال المصريين والمستثمرين.

وأردف أن 70% من نسبة السياحة على مستوى العالم تكون ترفيهية وشاطئية، وتأتي بعدها الثقافية والأثرية، والتي تتميز بها مصر، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي على مستوى العالم.