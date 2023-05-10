محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح منذ بداية الموسم حتى الآن

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بجميع المواقع التخزينية قد بلغ نحو ٣٥ ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح في ٢٧ أبريل ٢٠٢٣حتى الآن.

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح بصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، والتي تبلغ سعتها التخزينية ٦٠ ألف طن والمكونة من ١٢ خلية سعة كل خلية ٥ آلاف طن.

وشهدت الجولة التفقدية، المحاسب محمد سعد الله، مدير مديرية التموين ، والدكتور نبيل الششتاوي، مدير مديرية الزراعة، محارب هيلع رئيس حي عامرية ثان.

وأكد المحافظ على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل ٦ لجان لاستلام الأقماح وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية) وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم إتخاذ بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز ٣ صوامع (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية ٩٠ ألف طن_وصومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية ٦٠ ألف طن _ صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية ٦٠ ألف طن) و4 بناكر (بنكر السلام ١ والذي تبلغ سعتة التخزينية ٤٥ ألف طن _ وبنكر السلام ٢ وتبلغ سعته ٤٥ ألف طن_ بنكر شمال القاهرة وسعته ١٥ ألف و٧٠٠ طن _ وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته ١٢ ألف و٥٠٠ طن).

وأشار إلى أن لجان استلام القمح تستقبل الأقماح بدء من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء يومياً.

ويذكر بأنه تم تحديد أسعار توريد القمح المحلي بالمبالغ الآتية : (أردب القمح زنة ١٥٠ كجم درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ١٥٠٠ جنيها، وأردب القمح زنة ١٥٠ كجم درجة نقاوة ٢٣ قيراط بسعر ١٤٧٥ جنيها، وأردب القمح زنة ١٥٠ كجم نقاوة ٢٢.٥ قيراط بسعر ١٤٥٠ جنيها).