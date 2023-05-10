شاب يقتل نجل عمه بسبب المخدرات وآخر يدهس زوجته لخلافات بالجيزة

هزت واقعتا قتل، أرجاء محافظة الجيزة خلال ٢٤ ساعة؛ أقدم شاب على قتل نجل عمه بطلق نارى بسبب خلافات نشبت بينهما على المواد المخدرة، وشخص يدهس زوجته بالسيارة بسبب خلافات بينهما فى الجيزة.

وكانت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل شاب فى منطقة كرداسة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى «أحمد.م»، مصاب بطلق نارى.

وبعمل التحريات، تبين أن الشاب لقى مصرعه على يد نجل عمه بسبب خلافات نشبت بين الطرفين على المواد المخدرة، على إثرها تطورت إلى مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ولقى أحدهما مصرعه على يد الآخر.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بمصرع ربة منزل دهستها سيارة بمنطقة الجيزة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة «س.ا.س» 28 عاما.

وبعمل التحريات، تبين أن المتوفاة أثناء سيرها فى الشارع دهستها سيارة حتى سقطت جثة هامدة، ولاذت بالفرار مسرعة، وبسؤال شهود العيان وأسرة المجنى عليه، أشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وجار التحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وفى ذات السياق، أوضح المستشار القانونى عمر الحفناوى، أن عقوبة القتل العمد نصت عليها المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.

وتابع، بأن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.