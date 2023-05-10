تعرف على سعر الذهب في محلات الصاغة بداية تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق ومحلات الصاغة المصرية، بداية تداولات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، على المستوى المحلي والعالمي، في ظل حالة شديدة من ترقب نتائج مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

سجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، اليوم 2925.75 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية اليوم 2682 جنيها للجرام

كما بلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة، 2185.75 جنيه

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية، 1700 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة، 1457.25 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية إلى 1092.75 جنيه

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل 20400 جنيه

وزاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 في مصر اليوم ليسجل 62.850 ألف جنيه

وتتحكم عدة عوامل في أسعار الذهب في مصر، أهمها ( آليات العرض والطلب فمن المعروف ان العالم يحتوي على 137400 طن من الذهب ولا يزال مخزون الأرض منه ينمو بمعدل 2% كل عام ويشير العرض والطلب السنوي الى حوالي 4200 طن يمثل الإنتاج السنوي الجديد للذهب 62% من العرض الثانوي وتبلغ تكاليف تعدين الذهب الجديد في المتوسط 260 دولارا للأونصة وبالتالي فإن الطلب المتزايد على الذهب وخاصة السبائك تأتي في ظل المخاوف التي تنتاب المستثمرين والعالم بالكامل الآن والمحفوفة بارتفاع حالة عدم اليقين بشأن قيمة العملة على المدى القصير والمتوسط.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب عالميًّا، اليوم الأربعاء، في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مما قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وذلك في ظل توقعات استقرار سعر الفائدة الرئيسي المتوقع للفيدرالي الأمريكي بنهاية العام عند مستوى 4.4%.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة).

بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2041.50 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.