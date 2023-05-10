مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع

أفادت "روسيا اليوم" بأن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت اليوم الأربعاء مواجهات هي الأعنف، بعد أيام من الهدوء النسبي بعد انطلاق محادثات سياسية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السعودية.

وذكرت "روسيا اليوم" أن مواجهات عنيفة وقوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وقعت في وسط العاصمة السودانية وأم درمان وحول محيط القصر الجمهوري، وتابعت أنه بعد هدوء نسبي خلال الأيام الماضية، اشتدت الاشتباكات على نحو هو الأعنف، وسمعت أصوات القصف في منطقة وسط الخرطوم وجنوبها والخرطوم بحري.

كما أفادت بوجود حركة مكثفة للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني، وقصف متزامن لعدد من مناطق تمركز قوات الدعم السريع شمال الخرطوم بحري.