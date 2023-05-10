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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب حكومة مدبولى بأهمية تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية

النائب مصطفي سالمان
النائب مصطفي سالمان
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قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أولوية قصوى للعمل على تحسين التعليم والتعلم والرعاية الصحية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية، وأن هذا الملف يجب أن يتخذ مسارا أكثر جدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب مصطفي سالمان فى تصريح له ، أن التنمية تبدأ من تطوير البينة التحتية للدول لذلك قد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة، لافتا ان ما قامت به الحكومة على مدار سنوات كان مخططا لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد النائب مصطفي سالمان، أن ما قامت به حكومة للقضاء على البيروقراطية. حقق نجاح كبيرا فى السنوات الماضية، ولكننا نحتاج إلى تعظيم الاستفادة بشكل أكبر من التحول الرقمي للقضاء على كل صور البيروقراطية حتى تكتمل منظومة الأداء مع منظومة العمل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة رئيس الوزراء ضمن فعاليات توقيع الإطار الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، مشيرا إلى هذا الإطار ينظم المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

النائب مصطفى سالمان تحسين التعليم والتعلم والرعاية الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي