وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج، إن الصين تدعم مسار التنمية الذي اختارته الشعوب الأوروبية، وتدعم أوروبا في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.

وأضاف وزير الخارجية الصيني - في تصريح على هامش لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في برلين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن الصين، بصفتها شريكة رئيسية لأوروبا في التصدي للمخاطر والتحديات، ترحب بأوروبا لتتقاسم باستمرار الفرص وعوائد التنمية التي تتيحها السوق الصينية، من أجل تعزيز التنمية المشتركة لتحديث الصين وتكامل أوروبا، مؤكدا أن بلاده تحافظ دائما على سياسة مستقرة ومستمرة تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الصين وألمانيا، بوصفهما قوتين اقتصاديتين رئيسيتين في العالم وشريكتين استراتيجيين شاملتين، يتعين عليهما التمسك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التضامن والتعاون، من أجل خدمة المصالح الأساسية للشعبين وسبل العيش والرفاهية طويلة الأجل للبشرية جمعاء.

وأوضح وزير الخارجية الصيني أن الجانبين اتفقا على بذل كل الجهود للتحضير للجولة السابعة الوشيكة من المشاورات الحكومية بين الصين وألمانيا، ووضع خطة شاملة للتعاون العملي في مختلف المجالات في الفترة المقبلة، بالإضافة لاتفاقهم أيضا على زيادة التنسيق في المجالات متعددة الأطراف وتعزيز التعاون في كوب28 والتنوع البيولوجي.

وأكد أن "بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا للعب دور الداعمتين للتعافي الاقتصادي العالمي، وحافظتي السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، والمدافعتين عن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".