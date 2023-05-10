خبير نظم صحية: القضاء على قوائم الانتظار من الإنجازات العظيمة في ملف الصحة.. فيديو

أكد الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، وخبير النظم الصحية، أن المبادرات الرئاسية أسهمت في إنهاء معاناة ملايين من المواطنين، كانوا على قوائم انتظار لإجراء العمليات الجراحية، قائلا إن القضاء على قوائم الانتظار من الإنجازات العظيمة جدا للدولة المصرية في ملف الصحة.

وأضاف خورشيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أنه في حالة احتياج مريض للعلاج، أو إجراء تدخلي، لا يتم التأخر عنه، لافتا إلى أن قوائم الانتظار لم تكن تعاني منها المنظومة الصحية في مصر فقط، وإنما في العالم كله، حيث دائمًا ما كانت توجد قوائم في الجراحات، ويحصل الناس على مواعيد متأخرة جدًا، وهو ما يؤثر على حالتهم الصحية.

وتابع خورشيد، أن القضاء على قوائم الانتظار لم يكن فقط في عمليات معينة، وإنما تقريبًا في كل التخصصات والعمليات الكبرى مثل زراعة الأعضاء، والقساطر ال قلبية وجراحات المخ والأعصاب، وكل الجراحات التي لا تتحمل الانتظار.