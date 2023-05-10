شكري يتوجه إلى برلين للمشاركة في اجتماع صيغة ميونخ حول عملية السلام

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم الأربعاء، إلى برلين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا سوف يشاركون في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض.