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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة بلبيس اليوم الاربعاء التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة بمركز بلبيس وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "  محمود م ر" 20  عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيامه بالاستحمام بمياه ترعة لفظ أنفاسه لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى  ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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