تعرف على أبرز المعلومات حول ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

يلتقي في هذه اللحظات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، احتفالًا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية وعشر سنين على زيارة البابا تواضروس الأولى للڤاتيكان وبدء يوم المحبة الأخوية، ونرصد في هذا التقرير أبزر المعلومات حول ساحة القديس بطرس.



ساحة القديس بطرس في سطور



ساحة القديس بطرس هي ساحة كبيرة موجودة في الفاتيكان، وهي المدخل الرئيسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. تم بناء الساحة في القرن السابع عشر على يد الفنان جيان لورينزو برنيني، وتم تجديدها في القرن التاسع عشر على يد المهندس المعماري جيوفاني بوتيستا بيرتولوتشي.

وتتميز ساحة القديس بطرس بحجمها الكبير وشكلها المميز، حيث تتكون من قوسين كبيرين ومجموعة من الأعمدة المزدوجة. ويمكن رؤية تمثال القديس بطرس وهو يجلس على كرسيه البابوي في المنتصف، كما يمكن رؤية الميدان الكبير الذي يحيط بالساحة ويتسع لاستيعاب الآلاف من الزوار والحجاج.

وتستخدم ساحة القديس بطرس لإقامة القداديس البابوية والمناسبات الدينية الكبيرة، وتعتبر واحدة من أهم المعالم السياحية في روما. وتقع العديد من المتاحف والكنائس الشهيرة في محيط الساحة، مما يجعلها وجهة سياحية مهمة للزوار من جميع أنحاء العالم.

ويقع العديد من المتاحف والكنائس الشهيرة في محيط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. ومن بين هذه المعالم السياحية:

1. كاتدرائية القديس بطرس: وهي الكنيسة الرئيسية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتعد واحدة من أهم الكنائس في العالم.

2. سابعين قبل المائة: وهي مجموعة من الأعمال الفنية التي رسمت بواسطة الفنان رافائيل وفريقه في الفترة بين 1508 و1520، وتقع داخل الفاتيكان.

3. متحف الفاتيكان: وهو المتحف الرسمي للفاتيكان، ويضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والآثار القديمة، بما في ذلك لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دا فينشي.

4. كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو: وهي كنيسة قديمة تعود إلى القرن الحادي عشر، وتضم مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة.

5. قصر الفاتيكان: وهو مقر الحكومة الرسمية للفاتيكان، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية والآثار القديمة.

6. كنيسة سانتا ماريا دي جيزو: وهي كنيسة جميلة تقع بالقرب من ساحة القديس بطرس، وتضم مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة.

تعتبر هذه المعالم السياحية الشهيرة في محيط ساحة القديس بطرس وتستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.



