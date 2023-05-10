مركز الابتكار "CORBEH" التابع للبورصة المصرية يعقد أولى فعالياته

عقد مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" - الذي أطلقته البورصة المصرية مؤخرا بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية- أولى فعالياته يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، بحضور مجتمع الأعمال من المهتمين بالتكنولوجيا المالية (Financial Technology) وتطبيقاتها في المجالات المالية غير المصرفية.

ويهدف الاجتماع إلى التعريف باستراتيجية المركز ودوره والخدمات التي يقدمها إلى رواد الأعمال والمهتمين بالتكنولوجيا المالية، وكذلك التعريف بإدارة المركز وكيفية التسجيل لديه وتقديم الطلبات.

وصرح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه الفعالية تعتبر الخطوة الأولى لتعريف السوق بالمركز الجديد ودوره المزمع في دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية لسوق المال خصوصا وللقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام.

وقال رامي: "إن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات تحديث أسواق المال وتعزيز نموها ولذلك قررت البورصة إنشاء هذا المركز داخل مقرها بالقرية الذكية وتوفير كافة الموارد اللازمة لعمله".

وأضاف: "سيعمل المركز أيضا على تدريب الكوادر المهنية ورفع كفاءتها مع المساعدة في الهيكلة المالية وتدبير الأموال اللازمة للتوسع".

حضر الاجتماع عدد من الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا المالية وعدد كبير من رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل في هذه المجال بالإضافة إلى عدد من المهتمين الذين يخططون لاقتحام مجال التطبيقات المالية، كما حضر عدد من شركات الاستثمار المهتمة بالاستثمار في التكنولوجيا المالية.

وقام المركز بعرض عدد من الفرص الاستثمارية القائمة حيث تعمل البورصة المصرية على تطوير رقمنة عمليات "التكويد" بما يسمح برقمنة كافة مراحل عملية خلق "الكود الموحد" للعميل الجديد بما يؤدي إلى زيادة معدل تكويد العملاء وتسريع وتيرة فتح الحساب، وذلك في ضوء استراتيجية البورصة المصرية التي تهدف إلى زيادة عدد المستثمرين النشطين وزيادة معدلات التداول بما يعزز كفاءة السوق.

وناقش الحاضرون العديد من الجوانب الاستثمارية والتنظيمية والتقنية الخاصة بهذه الفرص حيث جرى تبادل بناء لوجهات النظر من جميع الأطراف.

وفي النهاية شجعت إدارة المركز كافة رواد الأعمال المهتمين بالتكنولوجيا المالية على إطلاق العنان للإبتكار والإبداع للمشاركة الفعالة في إيجاد حلول تدعم المجالات المالية غير المصرفية، كما دعتهم إلى التسجيل على الموقع الرسمي للمركز (www.corbeh.com) وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم لدراستها تمهيدا لاختيار وتنفيذ الأفضل من بينها.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" - بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية - ليكون بمثابة منصة لإكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم نمو مؤسسات الأعمال، وسيعمل المركز على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لكافة الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية (sandbox).

كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية لاستكشاف فرص تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي عموما بما يساعد على تعظيم فرص النمو والاستثمار في القطاع ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي.