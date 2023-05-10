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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب محافظة قونية التركية

مقياس ريختر
مقياس ريختر
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة كولو في محافظة قونية التركية، فيما هرع المواطنون إلى الشوارع.

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، تم تسجيل هزة وصلت قوتها 4.2 درجة، وكان مركزها منطقة كولو في قونية، على عمق 8 كيلومترات.

وأفاد موقع " haber turk"، بأن المواطنين الذين يعانون من حالة ذعر إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، هرعوا إلى الشوارع.

وبدأت فرق "آفاد" عملية مسح في كل أنحاء المدينة لتحديد الأضرار التي وقعت بعد الهزة.

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