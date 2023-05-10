دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يؤدي مرانه الأول في تونس استعدادا لمواجهة الترجي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في تونس اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في العاشرة مساء الجمعة المقبل على ملعب “رادس” بدون حضور جماهيري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى تونس مساء أمس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف من مطار القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الترجي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 25 لاعبا في قائمة الفريق، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد أشرف وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو وحمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأفشة ومحمد فخري وأحمد القندوسي وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وبيرسي تاو.

واستبعد كولر كلًا من: البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف ورامي ربيعة وكريم الدبيس ورأفت خليل، من رحلة الفريق إلى تونس.