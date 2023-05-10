اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان في مجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة 11 طلب إحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحي ومواعيد الانتهاء من المحطات العالقة والجاري العمل فيها منذ فترة طويلة، وإدراج بعضها فى الخطة الاستثمارية الجديدة.

وجاءت طلبات الإحاطة كالتالي:

* 3 طلبات للنائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم استكمال محطة الصرف الصحي بقرية الحجايزة- السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكذلك عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقريتي (البيضاء- ظفر) مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية (بقرية البلامون وكفر الروك) مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

* طلب من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة ميت غمر-بمحافظة الدقهلية، رغم وجود قطع أراض غير مستغلة تتبع وزارة الآثار.

* طلب من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن أسباب تأخر تنفيذ السحارة لمرور الصرف الصحي لمركز ومدينة الجمالية- بمحافظة الدقهلية.

* طلب النائب مكـرم رضـوان، بشأن عدم إقامة مبنى جديد لخدمة العملاء بفرع شركة مياه الشرب بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

* طلب النائب محمد بهجت، بشأن طرح 1032 وحدة إسكان اجتماعي في إعلانين متتاليين بمركزي أرمنت والقرنة بقرية الضبعية بمحافظة الأقصر ولم يتقدم أحد لاختلاف التمويل من خمسة آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

* طلبي النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإدراج نجع قبيصي ونجع السلخانة بطريق الطليحات، ضمن مشروع الصرف الصحي- مركز طهطا-بمحافظة سوهاج، وكذلك عدم ربط شبكات بعض القرى بمركز طهطا- بمحافظة سوهاج على قرية شطورة وإمداد تلك القرى بمياه الشرب.

* طلب النائب باسم عبدالمحسن حجازي، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ.