وزير الخارجية الأمريكي: مصممون على توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن نفسها

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، تصميم الولايات المتحدة على التأكد من توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن نفسها واستعادة أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكية - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه منذ اليوم الأول كان تصميمنا على التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد روسيا، وطوال أكثر من عام عملنا بجد لوضعها على الطريق وفقا لما هو مطلوب في أي وقت".

وأضاف أنه في الوقت الحالي ينصب التركيز على الجهود الأوكرانية التي نتوقعها لمحاولة استعادة المزيد من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل روسيا.

وقد تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس /الثلاثاء/ بتقديم 2ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا.