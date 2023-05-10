الرئيس الإندونيسي يؤكد أهمية دور البرلمان في صياغة جدول أعمال آسيان 2045

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (جوكوي)، اليوم الأربعاء، أهمية دور البرلمان في صياغة جدول أعمال رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" 2045.

وقال الرئيس الإندونيسي - خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع قادة الآسيان والجمعية البرلمانية الدولية للرابطة في مركز "ميروورا" للمؤتمرات في "لابوان باجو" - إنه "على المدى الطويل، هناك حاجة ماسة لدور البرلمان أيضًا لصياغة أجندة الآسيان 2045".

وأضاف ويدودو - حسب ما نقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية - أنه "يجب أن يكون قادة الآسيان - الجمعية البرلمانية الدولية - قادرين على ضمان أن تكون الآسيان أكثر استجابة ومرونة في مواجهة التحديات القائمة، بحيث تصبح مركزًا للنمو ومنطقة آمنة ومستقرة وديمقراطية".

وشدد الرئيس الإندونيسي على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والديمقراطية وتعزيزهما لضمان أن تكون الآسيان مركزًا للنمو العالمي.

وفي المناسبة نفسها، أشاد الرئيس أيضًا بدعم أعضاء برلمان الرابطة في الجهود المبذولة للتعامل مع الأوقات الحرجة لوباء كورونا.

وتهدف إندونيسيا في رئاستها إلى تعزيز قدرة وفعالية مؤسسات الآسيان، حتى تكون قادرة على الاستجابة للتحديات خلال العقدين المقبلين، وتدعو دول الآسيان إلى لعب دور نشط وتقديم أفكار وحلول من أجل السلام والازدهار في المنطقة، كما تهدف إندونيسيا إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي وجعل جنوب شرق آسيا محركًا للنمو المستدام.