اليوم.. سلة الأهلي تواجه الاتحاد السكندري في أولى منافسات نهائي دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة ونصف مساء اليوم الأربعاء، في أولى سلسلة منافسات نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم 2022-2023 على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وأعلنت قنوات “أون تايم سبورت” نقل المواجهات حصريا، في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والذي يقام بنظام البلاي أوف 5.

ويحقق اللقب الفريق الذي يفوز في 3 مواجهات من الـ5.

وصعد الأهلي للنهائي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في سلسلة نصف النهائي، بينما حقق الاتحاد الفوز على سموحة 3-0 ايضا في سلسلة نصف النهائي.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب والاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي وتحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بكأس مصر ، بينما يتطلع زغيم الثغر لاستعادة اللقب الغائب في آخر موسمين.

مواعيد مباريات البلاي أوف 5 بين الأهلي والاتحاد في نهائي دوري سوبر السلة

المباراة الأولى – الاتحاد × الأهلي - يوم الأربعاء 10 مايو - الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – الاتحاد × الأهلي – يوم الخميس 11 مايو - الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – الأهلي × الاتحاد - يوم السبت 13 مايو - الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي ابو فريخة الاستعانة بطاقم تحكيمي أجنبي مكون من: أنايا فريلي من بنما، أوسكار لوسيس من لاتفيا، جوني باتيستا من بورتوريكو.