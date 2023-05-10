"التنمية المحلية": 204 آلاف مشروع نفذها "مشروعك" باستثمارات 26.2 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقرى لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مشروعك أسهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ ٧٠٠ ألف مشروع بقروض ٢٠٠ مليون جنيه، وأسهمت هذه المشروعات في توفير حوالي ٩,٣ ألف فرصة عمل في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى ، لتعزيز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من ٢٠٤ ألف مشروع، بقروض تجاوزت ٢٦,٢ مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,6) مليون فرصة عمل، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يقوم بإستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" نجح في تحقيق أهدافه الأساسية في توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على "مشروعك" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك" حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى تسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبرى الرسمية للدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث نفذت ٢٢,٩ ألف مشروع بإجمالى قروض ٢,٨ مليون جنيه وفرت أكثر من ١٥٨ ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج ٢١,٦ ألف مشروع بقروض حوالي ٢,٨ مليون جنيه وفرت ١٥٢,٦ ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة نفذت حوالي ١٨,٧ ألف مشروع بقروض ١,٧ مليون جنيه وفرت ١٠٢,٨ ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد ١٦,٦ ألف مشروع بقروض ٢ مليون جنيه حققت ١٠٦,٩ ألف فرصة عمل.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن تم تكليف المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في الخطة التدريبية للعام الحالى على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مشروعك موضحا أنه يتم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة موجها بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات علي كيفية تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المرحلة القادمة من "مشروعك" ستركز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجها القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.