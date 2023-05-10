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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منسق السلام في الشرق الأوسط يدين مقتل مدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة

منسق عملية السلام
منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند
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دان منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مقتل مدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه "أمر غير مقبول".

وحث وينسلاند - في بيان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد، مشيرا إلى مواصلة الانخراط مع كل الأطراف؛ لمحاولة تجنب نشوب صراع أوسع يخلف عواقب وخيمة على الجميع.

وقال المنسق:"إن الضربات الجوية الإسرائيلية داخل غزة؛ أدت إلى مقتل 13 فلسطينيا، منهم 3 من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وطبيب و5 نساء و4 أطفال وإصابة أكثر من 20 شخصا بجراح" معربا عن قلقه بشأن هذه التطورات.

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